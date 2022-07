Así fue el allanamiento a la casa de playa de Alejandro Sánchez, amigo del presidente Castillo

Alejandro Sánchez Sánchez desacreditó al general Óscar Arriola, jefe de la Dircote que allanó su casa en Asia, buscando el rostro de Bruno Pacheco y Fray Vásquez Castillo, el pasado 16 de julio.

“Él me dijo que era abogado pero siendo un profesional de la ley ha sido el primero en violarlo, sabe porqué, porque el atentado contra mi privacidad”, señaló Sánchez.

El empresario, resultó propietario de la casa de Sarratea, amigo cercano de Pedro Castillo y su entorno más cercano, se comunicó mediante una llamada con el general Arriola, para preguntarle sobre el allanamiento.

"APENAS TENGA LA OPORTUNIDAD VOY A CONVERSAR CON FRAY"

Tras una conversación de 10 minutos, se le escapó una revelación: “Así es apenas tengo la oportunidad de hablar y hoy voy a conversar con Fray sobre todo porque el está libre para no sabemos nada no sabemos nada pero cuando yo tengo la oportunidad de hablar con el el después con un resto no tengo solamente de una comunicación general”, aseguró el empresario.

Y aunque inmediatamente Sánchez Sánchez quiso corregirse, ya había confirmando que mantiene comunicación con Fray Vásquez Castillo. El empresario Sánchez incluso aboga por los sobrinos del presidente pedro castillo, asegurando que no han cometido ningún delito.