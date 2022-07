Bellido sobre afirmación de Abudayeh que se reunió con Castillo en Palacio: “Yo confió en el presidente”

El empresario Samir Abudayeh desmintió al presidente Pedro Castillo e incluso dio detalles de las dos reuniones que tuvieron en Palacio de Gobierno. El empresario dio estas declaraciones ante la Fiscalía, el pasado 10 de junio.

"Cuando entre a la oficina del presidente Pedro Castillo del estaba parado con su sombrero y me saluda dando me la mano me dijo bienvenido amigo", afirmó Abudayeh.

Sin embargo, en enero de este año, el presidente Castillo, aseguró a radio Exitosa que nunca se reunió ni conversó con el empresario Abudayeh, incluso negó conocerlo.

REUNIÓN SERÍA PARA FAVORECER A EMPRESA DE SAMIR ABUDAYEH

Las reuniones se habrían concretado el 15 y el 18 de octubre de 2021, la hipótesis fiscal indica que en el segundo encuentro entre Abudayeh y Castillo, se habría dado la concertación para favorecer a su empresa "Heaven Petroleum" en un contrato de 74 millones de soles para vender biodisel a Petroperú, este contrato se hizo realidad sólo unas semanas después de las reuniones en palacio de gobierno.

GUIDO BELLIDO RESPALDA AL PRESIDENTE CASTILLO

Mientras que desde el Congreso, la bancada de Perú Libre asegura que siguen confiando en Pedro Castillo. “Cada quién es responsable de sus palabras y además de eso tiene que estar corroborado con elementos de periferia […] yo hasta el momento confió en que el presidente”, aseguró el congresista Guido Bellido.

Por este caso la Fiscal de la Nación tiene una investigación en curso contra el jefe de Estado por el delito de tráfico de influencias, sumando así 5 investigaciones por parte del Ministerio Público, de las cuales 4 son por presuntos actos de corrupción.