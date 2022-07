¡Indignante! Taxista fue masacrado por pasajero por no tener vuelto de S/50

Una lamentable historia contó un taxista quien sufrió la agresión de un pasajero en Pueblo Libre, solo por no tener vuelto de 50 soles. De acuerdo a la víctima, el pasajero identificado como Daniel Briceño Farfán, se puso iracundo cuando no le pudo dar vuelto del billete, ya que era su primer viaje y no tenía dinero acumulado.

De acuerdo al testimonio de la víctima identificada como Jordan Proaño Cruz, el sujeto le lanzó insultos racistas y luego le tiró un puñetazo que el afectó la vista y por la gravedad de la herida tuvieron que ponerle puntos, y todos los gastos corrieron por la víctima.

INDOLENCIA DE LAS AUTORIDADES

Luego de que lo atendieron en el nosocomio, el agresor estaba con su abogado y fue liberado por los agentes, mientras que la Policía no quiso recibir la denuncia de la víctima Jordan Proaño que, pese a tener el video que muestra la agresión y que el conductor se encontraba con el ojo ensangrentado, la Policía dijo que no había pruebas. Al contrario, los oficiales si recibieron las declaraciones del agresor, pero no el del taxista.