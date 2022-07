Ricardo Morán apelará al fallo de la Corte Suprema que impide inscribir a sus hijos en RENIEC

El Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda de amparo presentada por Ricardo Morán Vargas contra el RENIEC, donde solicitaba registrar como ciudadanos peruanos a sus dos menores hijos.

La resolución fue anunciada tanto por el actor Ricardo Morán, como en las redes sociales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ante la sentencia, Morán señaló en sus redes que seguirá en la lucha de los derechos de sus hijos, con el fin de que sean considerados como peruanos.

"Es una sentencia inconstitucional porque viola el principio de jerarquía constitucional del artículo 51 de la Constitución. La Constitución dice que a cualquier hijo o hija responde su suscripción y está poniendo el Código Civil por encima de la Constitución, y eso está mal", comentó Morán en un video a través de sus redes sociales.

En esa misma línea, Moran señala que apelará el fallo judicial del juez Juan Fidel Torres Tasso. “Así que de acuerdo a lo que la ley dispone vamos a interponer un recurso de apelación contra la sentencia del magistrado Juan Fidel Torres Tasso, que ha sido inconstitucional y desprotege y deja vulnerables y le quita derecho a Catalina y Emiliano (mis hijos)", indicó en su pronunciamiento.

LA LUCHA DE RICARDO MORÁN

En 2020 durante una conversación con el conductor Mathías Brivio, el productor de televisión reveló que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) rechazó la posibilidad de que pueda inscribir a los gemelos, debido a que solo tienen un padre.

“Por eso un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú. Por eso mis hijos no tienen ningún registro, viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país, porque la ley y RENIEC me ha negado”, señaló.

En el 2021 el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) volvió a negar la posibilidad de registrar a los dos hijos de Ricardo Morán.