Se incrementa el precio de pollo en los mercados

En las últimas semanas muchas personas mostraban su preocupación por el alza de precios en algunos productos básicos en la canasta familiar, entre ellos el Pollo. Propietarios de avícolas del mercado modelo, en la Av. 28 de julio, en el Cercado de Lima, indican que días atrás los precios del pollo habían bajado, sin embargo, para esta semana se ha incrementado ligeramente.

“El kilo de pollo, había bajado y nuevamente a vuelto a subir de precio. El pollo ahora nosotros lo estamos dejando a S/ 9.50 el kilo, normalmente estaba S/ 9.00 soles un pollo entero. Las ventas bajan totalmente. Los compradores que llegan al mercado se asustan con el precio. Antes se vendían 70 a 80 polos al día, ahora apenas 25 pollos”, indican los comerciantes.

Asimismo, muchas personas que cada mañana asisten al mercado, se ven con la sorpresa de que el pollo no es el único producto que ha incrementado de precio, el cual les causa comodidad y afecta a sus bolsillos.

“Lo que ganamos ya no alcanza para nada, yo soy jubilados y el sueldo nos es suficientes con lo caro que están los productos, nos vamos a morir de hambre si continuamos así. Yo soy jubilado y no me alcanza”, señala una ama de casa que visitó el mercado para hacer sus compras del día.

Las amas de casa indican que al día se gastan en promedio S/ 40.00 soles en comprar para el desayuno, almuerzo y cena. “tenemos que ingeniase para hacer alcanzar el dinero, preparar menestras u otros alimentos que demanden un bajo costo. Ya no nos alcanza, el estado debe ponerse en nuestro lugar”, indican.

CAUSAS DE SU INCREMENTO

Según lo que refieren algunos comerciantes, la causa de que el pollo haya incrementados, se debe al alza del dólar, el precio elevado de los combustibles para trasportar este producto a los mercados. Además, señalan que otros de los factores sería el quiebre de pequeñas granjas de pollos que ahora están en manos de grandes empresas avícolas.