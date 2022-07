Iglú gigante llega al circuito mágico de las aguas

El centro recreativo del circuito mágico del agua ofrecerá un espectáculo de nieve a través de un “iglú gigante” donde pequeños y grandes podrán disfrutar de un invierno con nieve. Los visitantes también podrán apreciar un show con auroras boreales y muñecos de nieve.

Alejandra Hudson, Directora de Medios y Comunicaciones de Procter & Gamble, menciona que este aventó este hecho para toda la familia y los usuarios podrán ingresar de manera sencilla al show y pasar un momento agradable.

“Es muy sencillo poder ingresar al lugar, tiene que venir al parque mágico de las aguas con S/ 26 soles, comprar diferentes productos que se encuentran aquí y, de esta manera podrán entrar y disfrutar de esta magnífica experiencia”, indica.

Numerosas familias han asistido al lugar por primera vez y señalan que están disfrutando de una manera increíble. “Es la primera vez que vengo a este lugar y me parece muy bonito, no me imaginaba tener nieve en Lima y de que iba a ser tan real, lo recomiendo, está muy divertido”, indican.

FECHAS Y HORARIOS

El circuito mágico del agua tendrá a disposición el "Iglú gigante" para todos los visitantes hasta 15 de agosto, los asistentes pueden ir de martes a domingo de 2 a 6 de la tarde y, ser parte de una linda experiencia.