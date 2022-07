SJL: policías arriesgan sus vidas y rescatan a anciana de casa envuelta en llamas

Dos suboficiales de la comisaria de La Huayrona arriesgaron sus vidas para rescatar a una adulta mayor que estaba en su vivienda cuando se incendiaba. Los agentes manifestaron que no lo pensaron dos veces para salvar a la mujer.

La anciana se encontraba atrapada en el segundo nivel del domicilio, pero los oficiales no lo pensaron dos veces para ingresar y rescatarla. Afortunadamente, pudieron rescatarla con heridas leves y ellos también sufrieron leves quemaduras en los brazos.

Al llegar al lugar del incendio los suboficiales no tenían conocimiento que la adulta mayor estaba en el segundo piso de su vivienda, fue una vecina quien les dio la voz de alarma. “Una señora nos avisó que había una persona al interior del domicilio que gritaba, no lo pensamos dos veces y nos quitamos las prendas, nos mojamos e ingresamos al lugar en pleno incendio. Subimos con mucha dificultad, cargamos a la señora porque no podía caminar y salimos. Gracias a Dios la señora se encuentra muy bien”, manifestó uno de los valerosos policías.

DEVUELVE LA CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES

El comandante de la Policía dijo que son estas acciones las que demuestran el compromiso que la PNP tiene con el ciudadano. “Nosotros estamos prestos a ayudar a la ciudadanía siempre”, manifestó.