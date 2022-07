ATE: Vecinos denuncian incremento de asaltos

Los vecinos de la urbanización la alameda de la rivera, en Ate, denuncian que en le lugar los asaltos se han incrementado de manera constante, los robos en su mayoría son a mano armada, y son capados por las cámaras de seguridad de la zona. Los delincuentes serian de procedencia venezolana.

“La delincuencia ha aumentado bastante, hace poco lo han robado a una chica, los delincuentes te asaltan con arma, cuchillo. Los delincuentes en su mayoría son venezolanos, y son de la zona, no se les puede hacer nada por el temor” relata una vecina del lugar.

Asimismo, señalan que los delineantes llegan en mototaxi y autos con lunas polarizadas. Según relatan los testigos los robos que se han enfrentado recientemente, puesto que anterior mente la urbanización la alameda de la rivera era un lugar tranquilo.

“Los robos vienen desde la cuarentena, si bien es cierto ha habido robos, pero no como ahora, antes se caminaba de noche y no se ha visto de esta manera, que al paso ya te asaltan, se ve más frecuente la delincuencia. La seguridad en la zona parte de la policía, no es frecuente, si uno llama vienen, a veces”, indican.

GRUPO DE SEGURIDAD

La municipalidad de Ate en declaraciones para un medio, en febrero pasado, indicó que en la actualidad cuentan con 750 serenos que son constantemente capacitados desde el 2019, a través de las embajadas de Chile, Argentina y España fueron instruidos en temas de seguridad ciudadana; además 105 de ellos se graduaron en Gestión de Riesgo y Desastres en la escuela de comandos del Ejército del Perú.