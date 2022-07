Hospital del Niño: padres acampan en los exteriores para permanecer cerca de sus hijos

Decenas de padres han colocado carpas en los exteriores del Hospital del Niño en Breña, donde esperan ser atendidos por el personal médico debido a los padecimientos que sufren sus menores hijos. Muchos de estos padres vienen desde provincia solo para que sus hijos puedan ser tratados.

Los padres denunciaron que el hospital atiende muy lentamente, por ello deben permanecer por mucho más tiempo en la capital. Muchos de los progenitores han debido vender sus pertenencias y, prácticamente, se han quedado sin recursos como para alquilar un lugar o, incluso, para a comer, pues casi todo su dinero está destinado a los medicamentos y gastos que manda el hospital.

PIDEN APOYO

Una madre vino desde Tumbes para que atiendan a su hija en cardiología, pero no hay citas hasta el siguiente mes, además, debe realizar pagos para diversas pruebas que no puede cubrir en su condición actual, pues su hija padece de un síndrome que no tiene tratamiento ni medicación.