Interviene a especialista en salud pública por no usar mascarilla

Omar Neyra reconocido especista en salud pública, denuncia que fue intervenido arbitrariamente el día de ayer lunes por un efectivo policial en el Jr. Carabaya en el Cercado de Lima, según como se aprecia en el video que el mismo grabó, el Policía le exige ponerse la mascarilla exigiendo que respetara la norma del uso de mascarillas en lugares públicos.

“Estaba caminando por la mañana en el centro de lima, en el Jr. Carabaya donde no había muchas personas, cuando un policía se me acerca y me indica que me tengo que poner la mascarilla, le indique por qué tendría que hacer, el cual me respondió que estaba faltando a la norma. Tengo muy claro que no hay una norma que obligue a usar las mascarillas”, señaló.

Esta situación muy confusa de usar o no, se habría generado por las declaraciones del ministro de salud, Jorge López, donde hace unas semanas atrás mencionó que debido a la cuarta ola generado por la Covid-19 es obligatorio el uso de las mascarillas en ambientes cerrados y abiertos.

Sin embargo, días después el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, desmintió esta afirmación, el cual Neyra aseguró, que la gestión del gobierno no está yendo por buen camino debido a que se interfieren en las daciones de cada sector.

“El ministro Aníbal Torres, categóricamente le ha quitado autoridad al ministro de salud, con este tipo de declaraciones, porque el premier sabe que hay evidencia de que los contagios está incrementando, pero la solución no está en las restricciones”, señala.

MEDIDAS SANITARIAS

El ministro de salud, Jorge López, anunció que debido al incremento masivo de nuevos casos por Covid-19, se está evaluando el cierre de bares y discotecas. También indicó que los desfiles para fiestas patrias están suspendidos a nivel nacional.