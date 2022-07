Cercado de Lima: mujer de 67 años se encadena a puerta de su casa para que la dejen entrar

Luego de 20 años viviendo en la misma casa, una mujer le habría cerrado el acceso a su propia hermana, la que decidió encadenarse en la puerta en forma de protesta, pidiendo a su familiar que tome conciencia y le permita regresar a su domicilio, en Cercado de Lima.

“Yo salí a comprar y cuando vine ya estaba cerrado, toque y no me habrían, mis cosas la votaron, no tengo nada”, señaló.

Asimismo, se sabe que la mujer estaría en disputa con sus hermanos, por la vivienda de dos pisos que sería propiedad de sus fallecidos padres.

DENUNCIA POLICIAL

Del mismo modo, la mujer de 67 años identificada como Abelina Cristina Gonzales Machado, habría presentado los documentos donde se puede evidenciar una sucesión intestada de la vivienda, quedando a poder de los 3 hermanos Leonor Filomena Gonzales Machado, Rosa Luz Gonzales Machado, y quien denuncia, ademas de una denuncia en contra de su hermana por no dejarla entrar.