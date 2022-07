Asociación Automotriz del Perú lanza sistema de alerta vehicular para evitar duplicado de placas

Con el objetivo de ponerle un alto a la informalidad y a la venta de vehículos robados, la Asociación Automotriz del Perú (AAP), puso a disposición de la ciudadanía un sistema de alerta vehicular que te avisa si desconocidos intentan sacar duplicado a la placa de tu auto o la de algún familiar.

En entrevista para 24 horas, el gerente de placas y rodaje de la AAP, Alfredo De las Casas, indicó que en la página web de la Asociación Automotriz usted puede registrar sus datos y los de cualquier familiar, para que el sistema le notifique cualquier intento por parte de desconocidos de duplicar la placa de su auto.

"Cualquiera puede registrarse en la página www.placa.pe, ya sean los vehículos suyos o los de algún familiar, y cuando la Asociación Automotriz reciba una solicitud de un duplicado de placa, les mande una alerta para que usted confirme o no si efectivamente realizó dicha solicitud, en caso no lo haya hecho, la Asociación no entregará el duplicado de placa", manifestó.

Delincuentes falsifican identidad

Asimismo, el representante de la AAP argumentó que los delincuentes optan por sacar un duplicado de placa, debido a que clonar una resulta mucho más complicado, y para efectuar el duplicado los criminales suelen falsificar documentación del propietario. Aseguró además, que con el nuevo sistema de alerta vehicular esto ya no será posible.