¡Fierros le salvan la vida! obrero queda suspendido a 30 mtrs en edificio en construcción

En el proyecto inmobiliario Ciudad Sol El Retablo, edificación que viene ejecutando el consorcio DHMont y que se encuentra ubicado en el distrito de Comas, ocurrió un incidente que casi le cuesta la vida a un trabajador. Uno de los obreros se tuvo que aferrar a los fierros de esta construcción para salvarse la vida.

“El trabajador estaba colgado de un cable, pero no me acerqué al lugar, lo veía a unos 30 metros porque yo vendo periódicos en la esquina. Los mismos trabajadores tuvieron que rescatarlo, demoraron casi como 30 minutos, pero no he visto si había Policía o bomberos”, dijo un vendedor de periódicos que fue testigo del hecho.

INMOBILIARIA NO DA SU TESTIMONIO

Un equipo de Panamericana Televisión ha intentado comunicarse con algún representante de la empresa constructora, pero no ha recibido respuesta. Cabe destacar que aún se desconoce si los trabajadores tenían algún equipo de seguridad necesario para realizar este tipo de trabajos de riesgo.