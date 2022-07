Waldemar Cerrón minimiza secuestro a periodistas: “No podemos utilizar los medios para atacar”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, condenó el grave atentado contra la libertad de prensa que fue cometido por un grupo de ronderos contra periodistas del programa Cuarto Poder de América Televisión.

Desde Alianza Para el Progreso y Renovación Popular, calificaron lo sucedido como un claro delito contra la libertad.

Entre los aliados del presidente Pedro Castillo, el congresista Alex Paredes del bloque magisterial también condenó los hechos.

WALDEMAR CERRÓN MINIMIZA EL HECHO

Sien embargo, totalmente distinta fue la posición del vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quien una vez más minimizó este grave ataque a la prensa.

“Yo lo veo como una oportunidad para poder mejorar las relaciones entre el gobierno, la prensa y la sociedad, no podemos permitir de ninguna manera que se quite la libertad de expresión y por otro lado no podemos aprovechar los medios de comunicación para atacar, adjetivar a una persona”, aseguró el parlamentario.

Por último, la Junta de Portavoces del Congreso acordó citar al ministro del Interior, Mariano González, a la Comisión de Defensa para que brinde información sobre el secuestro sufrido por los dos periodistas en Cajamarca.