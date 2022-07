Periodista secuestrado por ronderos: "Nos conminaban a no meternos con el Gobierno"

Eduardo Quispe, periodista del dominical "Cuarto Poder", llegó este jueves a Lima, luego que él, junto a su compañero de trabajo, fueran secuestrados por ronderos en el distrito de Chadín, provincia de Chota, Cajamarca, y los obligaran a leer un documento en favor del presidente Pedro Castillo.

A su llegada a la capital, el periodista de canal 4 indicó que el grupo de comuneros en Cajamarca, los intimidaban para que no continuaran investigando hechos que comprometan al gobierno del mandatario, en el marco de los cuestionamientos por el caso Yenifer Paredes, quién habría incurrido en el delito de tráfico de influencias.

"No nos conminaron a no sacar reportajes, pero sí nos conminaban a no meternos con el Gobierno, como se lee en el comunicado que nos hicieron leer [...] nosotros lo que intentamos hacer en todo momento fue ganar tiempo para lograr el comunicado e irnos", indicó.

Sobre Pedro Castillo

Asimismo, se refirió al pronunciamiento de Castillo Terrones, quien condenó los actos cometidos por los ronderos de Chadín. En ese sentido, Eduardo Quispe aseguró que las declaraciones del presidente se contradicen con sus propias acciones.

"Siendo mandatario, él siempre ha azuzado contra los periodistas. El presidente puede twittear lo que le de la gana, pero una cosa es lo que él escribe y twittea y otra cosa son los hechos [...] entre lo que dice y hace hay una brecha bien grande", manifestó.