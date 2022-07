Santa Anita: Vigilante defiende a mujer y le arrancan parte de la oreja

Indignante. Un joven vigilante fue agredido por un sujeto, quien venía discutiendo con su pareja, y no conforme con ello, llamó a cuatro personas para continuar con la violencia, al punto de arrancarle parte de la oreja al personal de seguridad.

El insólito hecho ocurrió en el distrito de Santa Anita, según detalla la víctima, identificada como José Cárdenas, la pareja, en presunto estado de ebriedad, venía discutiendo airadamente, motivo por el cual, junto a su compañero de vigilancia, decidieron intervenir, sin embargo, el cobarde agresor llamó a sus cómplices para agredirlos a ambos.

"Yo me acerco al señor porque estaba agrediendo a mi compañero de seguridad, lo pongo a un costado y le digo que se calme, ahí es donde él llama a sus demás compañeros y vienen entre 4 o 5 personas a agredirme [...] yo me cubro de los golpes y en ese momento el joven (pareja de la víctima) voltea y me muerde la oreja y me arranca un pedazo", manifestó.

Agresor lo denunció

Lo más indignante de este hecho fue que, la madre de uno de los agresores del vigilante, denunció a la víctima luego de terminada la gresca. José Cárdenas indicó que por ese motivo, las autoridades no tomaron su declaración ni la de su compañero.

"A las 6 de la mañana aproximadamente fui a la comisaría a tratar de dejar mi denuncia, pero me doy con la sorpresa que los papeles ya estaban hechos, que la señora ya había hecho un acta y tomado sus declaraciones, mi compañero que también fue a la comisaría tampoco pudo declarar", sostuvo.