Surquillo: Cámaras de seguridad captan a 2 sujetos robando una miniván estacionada

En la cuadra 46 de la avenida Paseo de la República, en Surquillo, gran asombro habría causado el robo de una miniván que se encontraba estacionada en el frontis de un edificio comercial.

Según las imágenes captadas, se puede ver como un auto color negro, se estaciona al lado de la miniván propiedad de Dimas Rivas, cuando dos hampónes descenderían del auto negro y se aproximarían a la miniván placa ANP-913, quienes con gran agilidad logran ingresar al vehículo, y con total tranquilidad, retirarla del parqueo, seguida por el auto negro, en el que habrían llegado.

“Esta es una vía muy concurrida, comercial en la vía expresa, aca no se ven policías, serenazgo, no hay nada (...) He tenido como tres llamadas, en la última llamada me estaban pidiendo por extorsión S/ 1500”, contó Rivas

LOS DELINCUENTES

Asimismo, según contó la víctima, ya se habría presentado la denuncia correspondiente, entregando las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad del edificio en el que se encontraba estacionado, por lo que se espera la próxima identificación de los hampones.