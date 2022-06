ExPCM Óscar Valdes: "Hay responsabilidad política del ministro Senmache en fuga de Silva"

Óscar Eduardo Valdés Dancuart, ex presidente del Consejo de Ministros brindó una entrevista a 24 Horas Edición Mediodía, pronunciandose acercas de las imputaciones que podrían hacerse en contra del Ministro del Interior Dimitri Senmache, por la fuga de Juan Silva, investigado por presuntos delitos de corrupción.

“En cuanto al señor Pacheco y al sobrino del Presidente eran dos personas que estaban no habidas, pero en el caso del Sr. Silva, él (ministro Senmache) tenía conocimiento que Silva era una persona que tenía habría que tener cuidado, había que alertar a la policía nacional que depende de él, así como también a la dirección de inteligencia para que tomen acción, no puede ser posible que este sr se haya fugado, y hoy este no habido”, señaló.

Asimismo, Valdés manifestó que Senmache tendría responsabilidad política, por no haber tomado las medidas correspondientes para evitar la fuga del ex titular de Transporte, Juan Silva.

“Él se defiende diciendo que recien había entrado, cuando el ministro se hace cargo del despacho, inmediatamente le informan de lo que es importante, prioritario, urgente, y eso ya estaba en el despacho del ministro, que este señor (Silva) ya estaba pedido por el Poder Judicial y que había que hacer un seguimiento y evitar que se fugara, hay responsabilidad política que él debe asumir”, acotó.

SOBRE POSIBLE COMPLICIDAD

Del mismo modo, Óscar Eduardo Valdés Dancuart, expresidente del Consejo de Ministros, señaló que existiría un grupo que sospecha que no solo se pecó de omisión, sino se podría pensar que existe una posible cómplicidad, protegiendo a Juan Silva, por lo que tendría que ser investigado.

“Hay responsabilidad política del ministro (Senmache), el señor, por omisión o por complicidad, ha dejado que este señor se fugue”, finalizó.