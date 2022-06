Asaltan a odontóloga y estafan a cerca de 20 pacientes pidiéndoles dinero

La administradora de un consultorio dental sufrió el robo de su celular a solo a una cuadra de la Municipalidad de Los Olivos. Unas horas después, la denunciante se dio cuenta que los delincuentes estaban usando su número de teléfono para pedir dinero a sus pacientes.

Según manifestó la agraviada, en su bolso había dos celulares: uno de la empresa y otro personal, además de objetos personales. Los delincuentes estudiaron a los clientes de la odontóloga, los llamaron y les solicitaron dinero en su nombre, llegando a exigir hasta sumas de mil soles.

“El hombre vino bien vestido, no sospechabas que era un delincuente. Cuando me forcejea el bolso y se lo lleva (...) La indignación que es una persona joven que puede trabajar, no tiene que hacer esto”, indicó la víctima.

Además, indicaron que los maleantes se hicieron pasar como personal del consultorio dental solicitando pequeños montos a diferentes números que se hallaban en el celular hurtado.

INDIFERENCIA DE LAS AUTORIDADES

Pese a que las denunciantes lograron identificar a uno de los delincuentes, como Marco Antonio Terrel Lavado, quien ya cuenta con más de 32 denuncias por esta modalidad de estafa, no obtuvieron la ayuda esperada de la PNP.

Cerca de 20 pacientes de la víctima han sido contactados y el monto robado supera los 2 mil soles. Según las víctimas, las autoridades aún no han hecho ninguna investigación para capturar a los delincuentes.