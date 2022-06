Bullying y acoso escolar: madre aseguró que durante pelea uno de los jóvenes tenía un cúter

Nuevamente los escolares vuelven a ser protagonistas de violentas peleas en los exteriores de un centro educativo. Estos nuevos casos ocurrieron en el colegio “Las 200 Millas”, ubicado en el Callao, donde se conoció que reiteradas veces se han reportado hechos de violencia en este lugar sin que parezca que hay una solución inmediata.

Los padres de familia han conversado con los docentes y han pedido de manera apremiante que se tomen “cartas en el asunto”, que la Policía esté más atento de la seguridad en los exteriores del colegio. Incluso, manifestó una madre de familia, uno de los jóvenes violentos tenía un cúter, lo cual ha causado más preocupación.

“Esta situación apena porque hay muchos niños que los padres no los ven. Nosotros como padres debemos estar enfocados en darle buena educación a los hijos y sacarlos adelante. Se trata de llevar un buen ambiente conyugal en la familia. No me gustaría ver a mis hijas en esta situación”, manifestó un padre de familia.

BULLYING SE HA CONVERTIDO EN UN PROBLEMA RECURRENTE

Según manifestó una madre de familia, en reunión con autoridades del colegio, se va a tomar medidas correctivas. Añadió que la señora subdirectora dijo que hay varios casos de bullying entre los estudiantes y son varios padres que se han acercado a hablar con los directores. Entre las medidas que tomaría la institución educativa está la suspensión al alumno, pero ello depende de la magnitud de la violencia que fue registrada en videos.