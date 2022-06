Giovanni Diez presidente de UGTRANM sobre paro: “El gobierno no cumplió con los acuerdos”

Giovanni Diez, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), se pronunció en exclusiva brindando detalles del motivo del nuevo paro de transportistas anunciado para el 4 de Julio, además del paro de transportistas de carga, del 27 de junio.

Según contó el presidente de la UGTRANM, el 6 y 7 de noviembre habían tenido una reunión con el MTC donde se presentaron los problemas que estaban presentando los transportistas, y se firmaron acuerdos que se anunciarían mediante resoluciones públicas.

“El gobierno nos pidió 15 días para tratar de resolver los problemas, entonces nosotros le hemos dado 180 días”, contó Diez.

Sin embargo, al no respetarse los acuerdos firmados, el gremio de transportistas habría anunciado un primer paro para el 4 de abril, donde pedían que se respeten los acuerdos firmados el 6 y 7 de noviembre, a lo que el MTC habría tenido una nueva reunión, firmando nuevos acuerdos, el 9 de abril, que tampoco se habrían respetado.

Asimismo, Diez contó que el nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones los habría invitado a una reunión el 30 de mayo, donde se acordó que los documentos firmados anteriormente tendrían que respetarse, anunciando los decretos y resoluciones hasta el 4 de julio, sin embargo, tampoco se habría respetado dicho acuerdo, por lo que estarían anunciando el próximo paro de transportistas.

“El gobierno no cumplió con los acuerdos, empezó a descentralizar, el gobierno se fue a provincia a escuchar lo mismo que ya habíamos hablado, lo único que han hecho es engañarnos, y tomarse más tiempo, y en este tiempo no han resuelto nada”, señaló.

SOBRE SUPUESTA SUSPENSIÓN DEL PARO

Del mismo modo, Diez, manifestó que el gobierno estaría mintiendo cuando anunció la suspensión del paro, ya que lo que había pasado sería que el titular del MTC habría decidido reunir a los gremios de transportistas por separado, consiguiendo que uno de los directivos acepte una suspensión del paro, para anunciarlo públicamente.

“Uno de los directivos aceptó no ir al paro, pero este no lo había conversado con los demás gremios (...) el gobierno empieza a dividir, y está aprovechando esto para decir que han levantado el paro. Hemos hablado constantemente con el gobierno, hemos firmado un sin números de acta, que para ellos es un papel sin valor porque nunca lo cumplen, cuando hablamos con el Ejecutivo no nos dan solución, gente incapaz, improvisada, que no cumple su trabajo, el ministro tiene hasta el 4 de julio para detener el paro”, finalizó.