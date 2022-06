Surco: quejas por ruido extremo por conciertos en el Jockey Club no son atendidas, según vecinos

Hace tres años, los vecinos presentaron una queja en el área de fiscalización de la municipalidad, pero aseguran no haber recibido respuesta.

Los vecinos de tres urbanizaciones de Surco se encuentran cansados de los altos niveles de contaminación sonora que producen los conciertos que se realizan, los fines de semana, en el espacio llamado Arena Perú en las instalaciones del Jockey Club, Los Cedros, Neptuno y Santa Constanza son las zonas del distrito en donde los vecinos no pueden vivir tranquilos ante tanta bulla.

De acuerdo a una ordenanza municipal dada en el 2001, los niveles de sonido permitidos en zona residencial entre las 10 de la noche y 7 de la mañana es de máximo 50 decibeles, los vecinos sostienen que actualmente los conciertos que realizan superan ese límite.

Un equipo de Panamericana Televisión intentó comunicarse con Arena Perú y con el Jockey Club, sin embargo no se obtuvo respuesta. Los vecinos no saben a quién recurrir para poner un alto a estos niveles de ruidos que no los dejan vivir tranquilos. Esperan que las autoridades los escuchen y así recuperar la tranquilidad que antes tenían.