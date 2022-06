Los Olivos: Ladrón en bicicleta encañona y asalta a profesores

La criminalidad impera en Lima Norte. Un avezado delincuente a bordo de una bicicleta viene sembrando el terror en las calles de Los Olivos. Su último atraco fue a los profesores del colegio Neil Armstrong, a quienes encañonó para robarles sus celulares.

Este último asalto se dio el lunes. Las cámaras de seguridad registraron el hecho, el delincuente aprovechó la poca afluencia de personas y agentes policiales debido al partido entre Perú y Australia, para cometer su fechoría. Según detalla una de las víctimas, el hampón también asaltó a algunos alumnos que fueron testigos del robo a sus maestros.

Asimismo, otra de las víctimas de este malhechor, una madre de familia, reveló que la identidad de este sujeto ya ha sido descubierta. Tras ser asaltada junto a su menor hijo, la mujer solicitó las grabaciones de las cámaras y pudieron descubrir el nombre del delincuente.

"Gracias a las cámaras de seguridad de los vecinos hemos podido dar con el rostro del delincuente porque a mí me robó con mi menor hijo de 4 años cuando regresábamos del colegio [...] después de que me roba, yo pido a los vecinos que me dejen ver las cámaras [...] llegamos al punto de que es una persona identificada como Joel Yique Muñoz alias "chapado" y siempre viene en horas de la mañana a robar por las calles aledañas", dijo.

Fue liberado por la policía

Asimismo, otra de las víctimas reveló que este facineroso ya fue capturado por los agentes del orden anteriormente, sin embargo, fue puesto en libertad al poco tiempo.

"Queremos que la policía haga algo porque lo detuvieron a la semana que me robó y, según ellos, lo tuvieron que soltar porque solamente había robado 20 soles a un taxista, es lamentable, a la policía no le interesó y lo soltaron", sostuvo.