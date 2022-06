Municipio de Jesús María aclara que jamás han pretendido separar al Gallo Claudio de su dueña

La Municipalidad de Jesús María se ha pronunciado tras el pedido público de Naomi Sotillo para que no la separen de su mascota, un gallo llamado Claudio, a raíz de las quejas de los vecinos por sus constantes cantos. Aclaran que no se le impuso ninguna multa y que no quieren llevarse al ave.

“Nosotros seguimos un procedimiento en base a la norma que está establecida. No hay ningún hostigamiento, porque en todo momento como institución hemos buscado mediar, buscar la buena convivencia entre los vecinos”, manifestó Luis Rivera, subgerente de operaciones y control de sanciones del municipio.

Rivera explicó que le enviaron un procedimiento instructor a la joven y ampliarán el plazo a 5 días más para que muestre la documentación correcta. Incluso, le facilitarían una ampliación de tiempo de ser necesario.

La dueña de Claudia ha afirmado que tiene las firmas de los vecinos, sin embargo, la autoridad edil recalca que se necesita las firmas de todas las personas que habiten la vivienda multifamiliar donde ella reside.

Asimismo, enfatizó que en ningún momento han pretendido quitarle al gallo. Indican que las únicas opciones son la recolecta de firmas, o en todo caso, la elaboración de una caja o corral acústico que evite los ruidos que han generado molestias en los vecinos.

“En temas de conflictos entre vecinos, lo único que hacemos es buscar una salida para ambas partes. No podemos parcializarnos en un caso determinado. Todas las actuaciones que realizamos, sean las denuncias que hayan presentado por mascotas, todas son tratadas con la misma naturaleza”, puntualizó.