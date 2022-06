Bancos en nuestro país estarían refinanciando menos créditos

En un contexto de bajo crecimiento económico, repunte de la inflación y tasas de interés más altas, según reportes de diversas entidades locales, existen bancos en nuestro país que estarían refinanciando menos créditos, además de estar limitando el refinanciamiento de deudas.

Sobre este último punto, el especialista en finanzas personales, Walter Eyzaguirre, explicó las diferencias que existen entre reprogramación y refinanciación y en qué contexto se puede solicitar el primero.

"Cuando tu estás al día con tu deuda, puedes solicitar una reprogramación. Si no te has atrasado y no tienes pagos pendientes, puedes pedir a la entidad financiera que reprograme tu deuda, es decir, alargar un poco más el préstamo para no entrar en una situación negativa. Cuando tenemos inconvenientes para pagar, es cuando solicitamos una refinanciación", dijo.

Sobre nuevo retiro de AFP

Asimismo, Eyzaguirre solicitó a la población, principalmente a los mayores de 60 años, pensar bien antes de utilizar el sexto retiro de las AFP, además, aconsejó utilizar sabiamente dicho dinero.

"Si deciden retirarlo, que sea para usarlo de una manera inteligente como pagar deudas, pero pagar deudas caras, no para el crédito hipotecario o para el crédito vehicular, que la tasa es relativamente baja. Podría ser una deuda de tarjeta o de préstamo personal", sostuvo.