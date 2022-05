¡Cuidado con el váucher falsificado! estafadores engañan a empresario con más de S/.70 mil

Los delincuentes están usando una nueva modalidad de estafa: el váucher falsificado. La Policía logró capturar a dos criminales que habían engañado a un empresario con más de 70 mil soles.

El coronel Cruz de la Policía Nacional, indicó que la banda criminal se dedicaba a la receptación de compra y venta de productos objeto de estafa. “Estos sujetos contactan a sus víctimas, mayormente emprendedores y pequeños empresarios, a través de las redes sociales, preguntan por los productos que ofrecen, usan cheques de otros bancos procedentes de cuentas que han sido bloqueados o canceladas, lo ingresan al sistema, depositan”. Indicó el efectivo policial, pero hizo una advertencia a los empresarios para que no realicen ninguna acción hasta que en sus cuentas aparezca el dinero como saldo disponible.

“Hay que estar atentos. La recomendación es que no entreguen mercaderías hasta que no vean que en su estado de cuenta figure como saldo disponible, y si no recurran al asesor del banco y pregúntenle porque se mantiene como saldo contable. Sabemos que esos cheques depositados mientras la Cámara de compensación los valida, va a demorar 24 horas, es en ese interín que los estafadores van a inducirlos a error, falsificarán el váucher como depósitos en efectivo”, manifestó el coronel.

Los delincuentes modifican los váuchers en programas de edición y cambian la denominación de cheque de otro banco como depósito en efectivo.

¿DÓNDE HACER LAS DENUNCIAS?

Se puede acudir a la avenida España a la División de Estafas o a cualquier unidad policial cercana para hacer las denuncias.

De acuerdo a la Policía, ya se han registrado 24 casos en lo que va del año, el monto del agravio es aproximadamente de 2 millones de soles y US$106 mil, por lo que es importante seguir las recomendaciones para no caer en esta modalidad de estafa.