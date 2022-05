SJL: vecinos amenazan con tomar la justicia en sus manos ante ineficiencia de las autoridades

Vecinos de San Juan de Lurigancho denuncian que el mismo mototaxi rojo pulula los alrededores buscando víctimas para robar. Este vehículo suele rondar desde muy temprano hasta la noche a los vecinos y una de sus características es que no tiene placa.

En un video de seguridad se pudo registrar uno de los robos cometidos por este vehículo, cuando atacó a un escolar y luego escapó impunemente. Una madre de familia narró que su hija ya teme salir al colegio por los constantes robos que se ven a diario en la zona.

TOMARÁN LA JUSTICIA CON SUS MANOS

Los vecinos manifestaron que se han hecho varias denuncias entre los padres de familia, pero no han ido a la comisaría. “Si no encontramos apoyo de la Policía nos vamos a reunir en la comisaría de la Huayrona para realizar un plantón por la seguridad. La Policía y serenazgo están ausentes. Hay centros educativos cercanos y no hay seguridad, si no hay policía vamos a tomar la justicia por las manos, ¡a palazos vamos a recibir a los ladrones!”, aseguraron los vecinos.