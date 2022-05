SJL: Mininter no autoriza que vecinos tengan policías en la comisaría que construyeron

Tras la denuncia de los vecinos de la urbanización Santa Rosa de los Sauces en San Juan de Lurigancho, en la cual ellos señalan haber construido e implementando una comisaría, pero no contar con agentes policiales; autoridades de La Huayrona se hicieron presentes en lugar para justificar la ausencia de efectivos.



El mayor Terrones respondió que al no contar con una autorización por parte del Ministerio del Interior, ellos no podían habitar dicho local policial hecho por los residentes.

“Nosotros no tenemos la autorización de nuestro comando para poder hacernos cargo de este puesto de auxilio rápido (…) Ellos como vecinos tienen que hacer las coordinaciones directas con el Ministerio del Interior para que ellos, a su vez, nos los pasen como Policía Nacional”, explicó.



SOLICITUD DENEGADA

El dirigente de la comunidad comunicó que anteriormente el Mininter les había denegado la solicitud porque “no tienen personal que se pueda encargar de la unidad”.