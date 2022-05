Iván Meini: "Es altamente probable que Zamir Villaverde no tenga pruebas"

Las nuevas declaraciones del investigado Zamir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Héctor Ventura, continúan dando que hablar debido a la gravedad de las acusaciones. El empresario acusó al presidente Pedro Castillo de cobrar cupos de 20 mil dólares por ascensos en la PNP, entre otros presuntos delitos.

En entrevista para 24 horas, el exprocurador anticorrupción, Iván Meini, cuestionó que el acusado por presunto tráfico de influencias no presentara ninguna prueba que sustente sus declaraciones, e indicó que primero buscaría su libertad para presentar tales evidencias.

"Lo que él sostiene es que mientras esté en la cárcel su seguridad corre peligro, y no va ofrecer las pruebas que dice tener en tanto esa situación continúe. Lo que está diciendo es que si no le dan la libertad, no va a entregar esas pruebas", dijo.

No tendría pruebas

Asimismo, para el exprocurador anticorrupción, las posibilidades de que el empresario no tenga evidencias sólidas que respalden sus denuncias son muy altas.

"Lo que entiendo yo, es que es altamente probable que el señor Villaverde no tenga como corroborar gran parte de las afirmaciones que ha vertido. Habla de 2 millones de soles entregados a Castillo y 3 millones de dólares entregados al presidente del JNE, la pregunta sería ¿Y eso de dónde sale? [...] ¿Cómo puede justificar él todo ese dinero?", sostuvo.