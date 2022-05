No más inquilinos morosos: Conozca estos tips para alquilar inmuebles de forma segura

Un hecho muy común y lamentable entre los arrendadores es que en muchas ocasiones deben lidiar con inquilinos morosos, personas que nunca están al día con el pago de su alquiler y, en ocasiones, hasta llegan a apropiarse del inmueble en el que habitan por la fuerza.

En entrevista para 24 horas, el abogado inmobiliario y gerente de inquilinos morosos, Carlos Chueca, detalló que existe una vía mucho más práctica para poder desalojar a todo aquel inquilino que no cumpla con sus pagos, en el menor tiempo posible.

"Hace 1 año salió la ley 30399, que es la ley de desalojo notarial, en la cual se exige que el contrato de arrendamiento sea inscrito en el registro de notarios, para poder desalojar de forma más veloz a un inquilino", indicó.

Sobre la deuda del inquilino

Asimismo, el hecho de desalojar a un inquilino moroso no necesariamente implica que este vaya a pagar la deuda pendiente del arrendamiento, así como posibles daños al inmueble, en esa línea, el abogado aconseja revisar el estado financiero de la otra parte antes de firmar el contrato.

"Si la persona es trabajadora dependiente o independiente y gana 1000 soles al mes, yo no le puedo un inmueble que alquilo a 1200 o hasta 800, porque no podrá pagarlo. Hay que pedir boletas de pago, hay que saber donde trabaja, hay que tener un contrato de arrendamiento bien redactado en función a lo que yo busco del inquilino y no usando un formato", sostuvo.