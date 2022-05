Representantes de las Micro y Pequeñas empresas piden reunión con presidente Pedro Castillo

A través de una reunión pública entre autoridades de los diferentes gremios de las asociaciones de empresarios del Perú, se expuso la crisis económica por la que estarían pasando, debido a que no se habría establecido la reactivación económica focalizada para Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas).

Ana Maria Choquehuanca, presidenta de la Asociación de Pymes del Perú, hizo un llamado al gobierno para realizar un trabajo conjunto, en beneficio de la economía de los peruanos.

“¿Cuando el presidente se va a sentar con nosotros?, para poder conversar, dialogar, para así todos dar aportes acerca de nuestra problemática y nuestras realidades”, acotó Choquehuanca en conferencia.

Del mismo modo, los representantes de estos gremios, solicitaron al Presidente de la República, Pedro Castillo, que se pueda establecer medidas urgentes para proteger la economía del país, además de los micros y pequeños empresarios del Perú.

“Aquí estamos, insistiendo una vez más para que usted (el presidente), se reúna con nosotros, y nos escuche”, manifestó Choquehuanca,

Asimismo, solicitó la posibilidad de tener una conversación con el mandatario, en una reunión donde se puedan aportar ideas para la reactivación económica de su sector, invocando al gobierno a hacer un trabajo conjunto por beneficio de los peruanos.

“Somos vulnerables, en cualquier momento pasamos a engrosar el porcentaje de pobreza”, señaló la Presidenta de la asociación de Pymes del Perú.

Del mismo modo, Román Miu, Coordinador de la Plataforma Nacional de Gremios de Mipymes, no perdió la oportunidad para pronunciarse acerca de la crisis económica que estaría atravesando la ciudadanía y los grupos que representa.

“Los pequeños agricultores están sin fertilizantes, ¿Lo sabe el Sr.Presidente? No lo sé. Creo que el Sr. Presidente se ha dedicado a viajar por todo el Perú para hacer proselitismo político junto con sus ministros, por eso no lo sabe, por eso no se da cuenta de la situación de crisis que vivimos en el país”, acotó Miu.

ASISTENTES AL EVENTO

Esta reunión tuvo lugar en la galería Malvinas Plaza, la cual contó con la presencia de representantes del Grupo de Bodegueros del Perú, además de empresarios panaderos, y representantes del concurrido Parque Industrial de Villa el Salvador.

Del mismo modo habrían deslizado la posibilidad de pronunciarse a través de una huelga pública, de no tener respuesta de parte del gobierno.