Daniel Lazo regresa a los escenarios y anuncia nuevo disco

Tras más de 2 años complicados para el sector musical, debido a la inmovilización social obligatoria por la pandemia, el artista nacional, Daniel Lazo, anunció su regreso a los escenarios, así como otros nuevos proyectos en los que ya se encuentra trabajando.

En entrevista con Paco Flores, el cantante peruano indicó cómo fue su proceso de adaptación a la virtualidad, lo cuál le permitió tener mayor interacción con sus fanáticos.

"Es un feeling totalmente distinto, no es lo mismo cantar frente a una pantalla, aunque era lo que responsablemente nos tocaba hacer como artistas [...] nos apagaron los micrófonos pero no las esperanzas [...} hubo bastante interacción con los fans virtualmente, escribiendo, componiendo, haciendo conciertos virtuales, conversatorios, no podía dejar esa conexión con el público", indicó.

Nuevo disco

Asimismo, Daniel Lazo anunció que se encuentra trabajando en un nuevo disco, titulado "Calle Libertad". en donde incluirá diversos géneros musicales como salsa, huayno y bachata, entre otros. También contará con la colaboración de grandes artistas, entre ellos "Los Barraza".