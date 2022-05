Militante de Perú Libre propuesta para ser embajadora en Noruega no cumple requisitos para el cargo

El desprecio por la meritocracia en el Gobierno de Pedro Castillo vuelve a quedar en evidencia. A mediados de abril, el Ejecutivo propuso como embajadora del Perú en Noruega a Isabel Soria Reátegui, una persona conocida por ser coordinadora de la campaña electoral de Perú Libre en Suecia, país donde reside.

Pero no solo no es diplomática de carrera, sino que su currículum demuestra que su formación y actividades realizadas no tienen relación con la política exterior.

Según el currículum de la aspirante a embajadora revelado por el diario El Comercio, Isabel Soria no tiene estudios universitarios concluidos y consigna una formación técnica en industria del vestido.

Además, el documento indica que Soria siguió un taller de anfitriona y etiqueta de mesa y de igual manera un curso de extensiones de pestañas “3D”.

Del mismo modo, Soria indica en su currículum que su nivel de inglés es "básico", una característica contraria al perfil de cualquier embajador.

En total han sido tres versiones del currículum de Soria Reátegui los que han sido enviados a Noruega. En el primero de ellos la cancillería eliminó todos estos estudios que no tienen relación con la función diplomática, tratando de darle seriedad a la propuesta peruana.

Además, tenía una serie de errores ortográficos. Sin embargo, fue la propia aspirante a embajadora que exigió que no se edite su hoja de vida.

Si es elegida embajadora, sería una prueba más de la violación de la proclama por la democracia que hiciera Pedro Castillo el 8 de mayo del año pasado en el que juró respetar la meritocracia.

Meses atrás, el Gobierno propuso a Richard Rojas, ex jefe de campaña de Pedro Castillo y hombre de confianza de Vladimir Cerrón, como embajador en Panamá, sin embargo, al no cumplir con el perfil, el país centroamericano no aceptó la propuesta.