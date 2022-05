Touring: Se postergan exámenes de manejo por supuesto fallo en sistema Reniec

Varias personas mostraron su incomodidad, tras la cancelación y reprogramación de las pruebas de manejo, por parte del centro de exámenes Touring y Automóvil lub del Perú, ubicado en el distrito de Lurín.

Aunque según el comunicado emitido por el Touring, en conjunto con el MTC, dónde señalan que esta postergación habría sido notificada a las personas por medio de un correo electrónico o mensaje de texto, varias personas acudieron el día de hoy al establecimiento, mencionando no haber recibido ninguna notificación, además de qué no se habría informado de ningún cambio cuando llegaron al lugar.

“No me ha llegado ningún mensaje, ni correo electrónico como dice en su comunicado(...) he venido temprano para hacer mis prácticas, he llegado a la puerta y me doy con la sorpresa que no hay atención” indicó un postulante, a las cámaras de 24 Horas Edición Mediodía.

Ante la presencia de varios ciudadanos que habrían acudido al lugar para cumplir con la prueba de manejo, un portavoz de la entidad decidió pegar el comunicado en la puerta del local, donde se informaría la cancelación y no atención por el día de hoy.

Asimismo, al no recibir pronunciamiento alguno, por parte de los funcionarios que se encontraban en el interior del local, los postulantes manifestaron su incomodidad, ya que tras dicha medida, no podrían reprogramar su cita hasta el día 13 de junio del presente año, por lo que algunas personas mencionaron, se les vencería el examen médico, teniendo que realizar un nuevo trámite, volviendo a pagar esta prueba.

¿A QUÉ SE DEBIÓ ESTE HECHO?

Según el comunicado emitido por el Touring y el MTC, esto se habría debido a fallas en el sistema de identificación Reniec, a lo que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a través de su cuenta oficial de Twitter, emitió una respuesta desestimando este comunicado y desmintiendo este hecho.

“Debemos precisar que, el inconveniente presentado con el funcionamiento del sistema nacional de conductores del MTC, no tiene relación con el cambio de plataforma tecnológica del Reniec como señala el comunicado del MTC y Touring club del Perú” acotó el Reniec a través de su Twitter.