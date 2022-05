Supuesto asesor de tesis de Castillo, lo desmiente: "Ha tomado mi nombre"

El Ministerio Público anunció que ya inició una investigación contra el presidente Pedro Castillo y su esposa, la primera dama Lilia Paredes, por el presunto plagio de su tesis de maestría revelado por Panorama.

En tanto, el supuesto asesor de la tesis de Pedro Castillo, Gerardo Gaitán, en una entrevista, desmintió serlo y señaló que el presidente ha tomado su nombre sin su autorización.

Gaitán Merejildo, quien figura como asesor de la investigación académica del jefe de Estado, sostuvo que está dispuesto a acudir al Congreso para responder todas las interrogantes.

"Quiero que quede claro que yo he sido profesor de Metodología de Investigación. Eso termina su función y cuando se entregan las notas de lo concluido, se termina allí, que ya pasa a otro nivel (…) Si es que no está firmado, no es validado. Simplemente ha tomado mi nombre, ya es cuestión personal que debo averiguar", dijo para Willax.

"Ante el Congreso o ante quién sea voy a decir que yo he sido profesor de investigación porque para ser asesor tiene que haber una resolución", agregó.

Manifestó que, si él hubiera sido el asesor, hubiese pulido la tesis y formaría parte de lo que significa la Comisión Evaluadora del Tribunal de Evaluación de la Tesis, es decir, el jurado.

"No me dijo (ser asesor de la tesis). Si no yo hubiese pulido la investigación y hubiese sido parte de lo que significa la Comisión Evaluadora del Tribunal de Evaluación de la Tesis (jurado)", enfatizó Gerardo Gaitán.