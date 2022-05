Subirán precios de alimentos que requieran urea en su producción, advierte especialista

El precio del arroz, principal producto de consumo de todos los peruanos viene registrando un alza en diversos mercados del país debido a la crisis a nivel mundial del fertilizante que viene causando estragos en las producción de productos como zanahorias, maíz, café y algodón.

Para el coordinador de la Asociación Peruana de Productores de Arroz (Apear), Edwin Edquen, el alto costo principalmente de la urea provocado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha llevado a muchos productores arroceros a incrementar sus precios, asimismo, ello podría a llevar a muchos arroceros a detener su producción.

“Eso nos ha llevado que nosotros tengamos dificultades en el sembrío del arroz y en un primer momento hemos asumido esos costos pero lo que hemos hecho es trasladar los costos al consumidor entonces estamos subiendo nuestros precios del arroz en cáscara”, explicó Edquen.

NO HABRÍA ESCASESZ DE ALIMENTOS

Si bien esto podría crear escasez de alimentos, Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica, señaló que no cree que se pueda generar una crisis alimentaria.

“No creo que haya crisis alimentaria, ya que eso es cuando no hay alimentos hay hambre, lo que hay en nuestro país es crisis económica o sea hay pobreza y los pobres no pueden comprar alimento porque no tienen dinero”, sostuvo.