Ana María Choquehuanca: "Aumento de sueldo mínimo traerá más informalidad"

El nuevo aumento de la remuneración mínima vital aprobada por el Gobierno de Pedro Castillo, viene causando preocupación en el sector trabajo del país, principalmente entre las pequeñas y medianas empresas, quienes consideran que esta nueva medida del Ejecutivo perjudica a la reactivación económica.

En entrevista para 24 horas, la presidenta de la Asociación Pyme Perú, Ana María Choquehuanca, advirtió que esta nueva normativa, lejos de beneficiar la economía en el país, contribuirá con la informalidad en el sector trabajo.

"Lo hemos dicho varias veces, el incremento de la remuneración mínima vital que ha entrado en vigencia, la consecuencia que va a tener es aumentar los niveles de informalidad que ya existen en el país", indicó.

En ese sentido, la también exministra de la Mujer considera que la nueva medida del Gobierno es irresponsable, pues entra en vigencia cuando la reactivación económica en el país ni siquiera está rumbo a consolidarse. Además, indicó que esto solo perjudica a las Pymes.

"Las empresas que pagan el sueldo mínimo vital son principalmente las Pymes, las grandes pagan sueldos mucho más altos porque sus mismas actividades comerciales les exige tener personal calificado y especializado", añadió.

Cambio de Constitución

Por otra parte, Choquehuanca de Villanueva señala que si la actual Constitución no fuese útil, entonces el país no hubiese tenido un crecimiento económico notorio en los últimos años. Además, instó al Gobierno a preocuparse más por resolver los problemas actuales y no pensar en Asamblea Constituyente.