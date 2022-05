Cercado: niñas de 11 y 13 años son ultrajadas por padrastro y las infecta con VIH

Indignación y desidia. Dos hermanitas de 11 y 13 años fueron ultrajadas sexualmente por su padrastro desde el año 2018, y también fueron infectadas con el virus de VIH por este sujeto. La tía de las menores indicó que hizo la denuncia dos veces a la comisaría de Pachacútec, pero los efectivos policiales no tomaron acción.

“Por el momento están confundidas, aún no saben lo que están afrontando por su salud. La mayor tiene la enfermedad más avanzada y recién van a tomar los retrovirales”, dijo la familiar quien aseguró que las menores fueron ultrajadas durante la pandemia.

PRESUNTO AGRESOR CON ANTECEDENTES

De acuerdo a la tía, el padrastro tiene antecedentes penales, ya que tenía un juicio el 2007 por actos contra el pudor en agravio de otra menor de edad.

“Recién me entero que tenía estos antecedentes cuando fui a la comisaría, antes no sabíamos esto. La otra tía intentó poner la denuncia en la comisaría de Pachacútec el 2018, pero no creían en la denuncia, entonces por temor a que la madre de las niñas le reclame, calló y no dijo nada”, dijo la familiar, añadió que incluso los vecinos hicieron la denuncia a la comisaría de Pachacútec vía telefónica, pero no han querido aceptar la denuncia.