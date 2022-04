SJL: Restaurante fue asaltado por cuarta vez en tan solo 1 mes

La delincuencia continúa golpeando a los emprendedores. Un restaurante de comida selvática de San Juan de Lurigancho sufrió su cuarto asalto en lo que va del presente mes. En esta ocasión, fueron dos mujeres las autores de este nuevo crimen.

Las cámaras de seguridad del local registraron el hecho. Dos féminas ingresaron al establecimiento ubicado en la cuadra 12 de la avenida Las Águilas, una de ellas se sentó en una de las mesas mientras su cómplice se dirigió en la parte superior, donde estaba la dueña del negocio.

La delincuente entabló conversación con su víctima y al cabo de unos segundos se dirigió al baño, mientras su cómplice distraía a la empresaria preguntándole los precios de sus platillos, su compinche, quien regresó del baño, aprovechó el descuido de la víctima y see llevó 2 celulares del mostrador.

En declaraciones para 24 horas, la dueña del establecimiento, Elva Panduro, indicó que se percató del robo debido a que el televisor se quedó en silencio, porque estaba conectado mediante bluetooh a uno de los celulares. Además, detalló que trataron de llevarse su motocicleta estacionado en los exteriores, pero tuvieron que dejar tirado el vehículo.

"Mi moto tiene instalado un sistema de seguridad, entonces la moto a los 1000 metros se queda botado, ya no puede arrancar, ya no se podía arrancar ni manejar, por eso tuvieron que dejarla tirada", indicó.

Serenos no dan respuesta

La empresaria, quien lleva apenas 2 meses desde que abrió su negocio, denuncia que no recibe apoyo por parte de las autoridades de Serenazgo, pese a que a pocos metros de su negocio hay una caseta instalada. "No tengo respuesta, ya es 1 semana que estoy haciendo público la denuncia. Ni siquiera hay patrullajes, no tenemos seguridad", sostuvo.