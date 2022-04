SMP: Vecinos están hartos de robos de autopartes y exigen mayor seguridad

¡Basta de la delincuencia! Los robos de autopartes aumentan en San Martín de Porres (SMP), así lo denuncian los vecinos del distrito que están cansados de los actos vandálicos y exigen a las autoridades municipales tomar acciones inmediatas frente a los constantes asaltos.

De no contar con la seguridad, expresaron que están dispuestos a hacer justicia por su propia cuenta, ya que no se sienten seguros pese a que hay cámaras de seguridad que registran los robos, no hay autoridad que sanciones a los malhechores.

Ellos denuncian, que a toda hora se registran los robos. Los delincuentes se llevan los espejos retrovisor, baterías y demás estructuras en cuestión de segundos. Estos ladrones se transportan en autos o mototaxis junto a sus cómplices a plena luz del día.