La Perla: Delincuentes roban varios medidores de agua por la madrugada

En el distrito de la Perla, Callao exactamente en la cuadra 3 de la Av. La Marina se han registrado que delincuentes se han robado varios medidores de agua. Un equipo de Panamericana Televisión fue hasta el lugar de los hechos para ver cual es la situación de este problema.

Esta técnica es bastante utilizada por los ampones y se visto casos similares en los distritos de Comas y San Martín de Porras. En las imágenes de la cámara de vigilancia se nota como estos sujetos se toman su tiempo para sustraer el medidor y finalmente lo consiguen.

Justamente el robo se ha hecho en una avenida bastante transitada y los vecinos se encuentran muy preocupados ante estos actos delictivos en la zona.

“A las 2:30 de la mañana, aproximadamente, aparece el delincuente con unos más y abren la tapa con mucha facilidad y se arrancaron el medidor. El agua se empezó a salir y yo me entere a eso de las 4 gracias a que un serenazgo me aviso”, dijo el testigo.

“Unos días atrás robaron 4 medidores seguidos en la calle Castilla, pero uno de los vecinos hizo la denuncia y después la retiro por temor a las amenazas. Acá en el Callao lamentablemente no se pueden hacer denuncias contra los delincuentes porque después toman venganza contra uno”, añadió.

Mercado negro de medidores

El entrevistado mencionó que se puede tratar de una mafia porque no solo han robado medidores en este sector sino también en otros distritos del Callao además que se reportaron perdidas de medidores en las calles de La Victoria. Aparentemente estos aparatos van a parar a los mercados negros.

“Sedapal vino hasta aquí para poner la unión, pero hasta ahora no han puesto un nuevo medidor, a mi la empresa no me a dicho nada, pero los jóvenes que pusieron la unión me dijeron que Sedapal iba a venir en los próximos días a poner el medidor, pero nunca mencionar si iban a reforzar la tapa”, apuntó el vecino de la comunidad.