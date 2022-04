Punta Hermosa: Delincuentes ingresan a casa y se llevan más de 10 mil soles en objetos

La delincuencia imparable en plena Semana Santa. Cuatro delincuentes ingresaron a robar a una vivienda ubicada en la urbanización Santa Cruz en Punta Hermosa. Los ladrones lograron llevarse objetos valorizados en aproximadamente 10 mil soles.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que los cuatro delincuentes llegaron hasta la vivienda para tocar la puerta y comprobar que los residentes de la casa estaban ausentes.

SE LLEVARON HASTA LA ROPA DE LOS HABITANTES DE LA VIVIENDA

Los delincuentes lograron llevarse televisores, laptops, un celular, ropas y dinero en efectivo, todo valorizado en cerca de 10 mil soles.

"Como yo siempre salgo a trabajar 11 pensé que en mi casa no iba a pasar esto, pero cuando llegue a mi hija o sea la sorpresa que toda la casa estaba destruida. Me salí del trabajo y la verdad que vi y me dio una pena todo destruido de donde esfuerzo", expresó la dueña de la vivienda afectada.

Cerca de 3O minutos fue el tiempo que les tomó a los delincuentes vaciar la vivienda.