SMP: Delincuentes robaron a pareja de enamorados que salieron a comprar la cena

La delincuencia continúa ganando terreno en el norte de la capital. Una pareja de enamorados fue víctima de la inseguridad ciudadana luego que 3 sujetos les arrebataran sus pertenencias cuando regresaban de comprar la cena.

El hecho se produjo en San Martín de Porres, las víctimas, una pareja de enamorados, pasaban por la Calle Gardenias en el mencionado distrito, luego que salieran a comprar la cena, cuando un vehículo se acercó hasta su ubicación.

Del auto salieron 3 delincuentes, 2 se dirigieron al hombre y 1 a su pareja. Los facinerosos le arrebataron rápidamente su canguro al hombre, mientras que el tercer hampón estuvo forcejeando con la mujer para que suelte su cartera, al punto de terminar cayendo.

Debido al forcejeo, la cartera de la víctima se rompió y los delincuentes aprovecharon para recoger del suelo todas las pertenencias de valor. Al concretar su crimen, los delincuentes huyeron a bordo de su vehículo.

Constantes asaltos

Los vecinos de la zona expresaron su temor debido a la ola de crímenes en el distrito. Señalaron que no es la primera vez que ocurren dichos robos en la zona y producto de ello decidieron instalar cámaras de seguridad en los alrededores y tranqueras, no obstante, esto no es suficiente para frenar a la delincuencia.