ONG Luz Ambar sobre ley para colectiveros: “es inconstitucional, no debería haberse promulgado”

Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ambar, conversó con Ely Yutronic para 24 Horas Mediodía sobre el reglamento de servicio temporal del auto colectivo, publicado el martes pasado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el cual formalizaría estas unidades; sin embargo, algunos especialistas ven con preocupación esta norma.

Para Quispe Candia, este reglamento resultaría inconstitucional. “No debería haberse promulgado. Primera vez que el MTC emite una norma provisional, ¿por qué es temporal?, (…) porque es una ley pendiente de aprobarse, está en trámite. Entonces, lo que ha hecho el MTC es reglamentar una ley que aún no es firme y no ha sido debidamente aprobada, no está suscrita por el presidente de la República”, explicó el director de la ONG.

PERSONAS DE 80 AÑOS ESTÁN FACULTADOS PARA CONDUCIR

“El reglamento permite que los conductores puedan llegar a los 80 años, previamente deben pasar el examen médico y psicológico. Las empresas grandes no van a contratar a personas de 80 años, pues es un riesgo, no ofrecen ninguna garantía en la conducción de vehículos que transportan personas en particular”, señaló Luis Quispe.

SEGUROS PARA COLECTIVEROS

De acuerdo al especialista, ahora los colectiveros tendrán que regularizar el seguro contra accidentes, pues ya no se trata de un vehículo particular sino de uno público. “En cuanto a la licencia, todos deberían tener licencia A2 porque se trata de vehículos del transporte público, ya no son particulares, el problema es que los vehículos deben tener el Soat de transporte público que no tienen el mismo costo”.

Más adelante, Quispe Candia explicó que los seguros de las compañías tendrán que proveer un nuevo producto, porque no existía un seguro para autos colectivos, solo para taxis.

“Suponemos que las compañías de seguro van a poner reparos para los autos colectivos porque van a tener que proveer un producto distinto, no había seguro para autos colectivos, solo para taxis que es un servicio local. Ahora en las carreteras el seguro tendrá que proteger, pero es importante que el estado y la compañía de seguros establezcan si se van a vender distintos seguros para colectivos que son un servicio diferente al de un taxi”, finalizó el director de Luz Ambar.