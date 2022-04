Gerente de AETAI sobre huelga de controladores aéreos: debe sancionarse a los responsables

Carlos Gutiérrez, gerente general de Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), conversó con Pamela Acosta para 24 Horas Mediodía sobre la huelga de controladores aéreos y si pudo preverse esta situación.

“Lo que causa indignación es que se cancelaron varios aeropuertos a nivel nacional, donde se cancelaron vuelos porque no había servicio de control de tráfico aéreo. Eso es algo que no se ha visto desde bastante tiempo, de hecho, creo que hay responsabilidades que deben ser determinadas y sancionadas, de ser el caso, porque eso no es aceptable bajo ningún punto de vista”, criticó Gutiérrez.

Añadió que, por la desatención de la huelga, muchos usuarios han perdido sus vuelos o se han retrasado los vuelos. “En teoría está anunciado el levantamiento, pero no significa que de un momento a otro vamos a estar regularizados, porque hay un contingente de vuelos que deben ser reubicados y, lamentablemente, en este momento mantenemos la restricción de los aforos, pues, aunque se han habilitado a 100%, el hecho que se mantenga el distanciamiento de un metro hace que esa medida no sea efectiva”, enfatizó el gerente general de AETAI.

FALTA DE PREVISIÓN

“La información que tenemos es que la semana pasada hubo una reunión que convocó el Mincetur donde participó un representante de Corpac, en ese momento se habló del tema y nuestra preocupación sobre este problema, pero se nos indicó que esto estaba en camino a solucionarse, que no debería mayor impacto y si lo hubiese, podría generar demoras de tres o cuatro horas como se ha tenido en otras ocasiones similares”, explicó Gutiérrez.

CUSCO SIN SERVICIO AÉREO

Asimismo, el gerente general de AETAI criticó que se llegue a esta magnitud del problema en lugares clave como Cusco, que es el lugar más importante a nivel nacional, Ayacucho, donde en Semana Santa es sumamente importante. “Es responsabilidad del sindicato porque han debido mantener un piquete mínimo de trabajadores y no cerrar totalmente los servicios”, señaló.