Luis Miguel Castilla sobre nuevo retiro de AFP: "Es una política populista y demagógica"

Luego que la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobara un nuevo retiro de hasta 18400 soles de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), diversas críticas han surgido en torno a esta medida, pues muchos consideran que la Coyuntura actual no es la adecuada.

Uno de los opositores a esta medida es Luis Miguel Castilla, en entrevista con 24 horas, el exministro de Economía calificó de "populista" y "demagógica" la propuesta para sacar más dinero de las AFP.

"La focalización no ha sido algo que ha entrado en evaluación por los congresistas. No es un tema de ayudar a la gente, es aprovecharse de esta coyuntura compleja para una política populista y demagógica que no va traer buenos resultados", indicó.

Sin pensión ni EsSalud

"Lo que esto ocasionaría es que casi 6 millones de peruanos se queden sin pensión futura, y algo que muchos no han tomado en cuenta es, que se quedarán sin acceso a cobertura de EsSalud", sostuvo.