Hernando Cevallos sobre vacunas vencidas: "Hubo exceso de confianza por parte de Condori"

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció respecto al anuncio de la Contraloría General de la República, que informó que más de 12 mil vacunas contra la Covid-19 han caducado durante la gestión del censurado Hernán Condori Machado.

En entrevista con 24 horas, el extitular del Minsa indicó que hubo un "exceso de confianza" por parte del cuestionado Hernán Condori, quien solía decir que el avance de la vacunación iba por buen camino, a pesar que las cifras durante su periodo como ministro indicaban lo contrario.

"Yo creo que hubo un exceso de confianza. Yo escuché al ministro Condori en su momento decir que el tema de la pandemia ya prácticamente está controlado y que se iban a tomar otros aspectos que tienen que ver con la atención primaria de salud. La vacunación ha sido y sigue siendo un eje fundamental", indicó.

Sobre poner tercera dosis obligatoriamente

"A mí me parece que está bien pero no va alcanzar. No va alcanzar con decir que es obligatorio. El ritmo de vacunación si bien ha mejorado un poco pero no lo suficiente. Aquí es un tema de persuasión, de llegar con el mensaje claro y de lograr niveles de consenso con los medios, con los colegios profesionales para que la población entienda", sostuvo.