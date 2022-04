SJL: Sicario confiesa que mató a hombre que salía de concierto a cambio de S/3 mil

La Policía logró la captura de Jack Joshua Huamaní Ortiz de 22 años, sicario que asesinó a Johnny Ticona Calderón (40), un mecánico que salía de un concierto en la cuadra 4 de la avenida El Boque, San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a los vecinos que presenciaron el crímen, los afectados estaban por subir en el auto cuando aparecieron dos sujetos armados y empezaron a disparar. En el lugar de los hechos, se encontraron por lo menos 10 casquillos de bala.

Johnny Ticona Calderón falleció al instante al recibir impactos en el abdomen y cabeza. Las otras dos víctimas, identificadas como Nancy Cristóbal Enríquez (23) y Juan Carlos Coñari Ruiz (43) también fueron heridos, uno con una bala en el hombro y el otro con una bala en el abdomen. Ambos fueron llevados de emergencia al Hospital de San Juan de Lurigancho.

ASESINO CONFESÓ SU CRIMEN

Luego de varias horas, Jack Joshua Huamaní Ortiz fue capturado. Al inicio negó ser el autor del homicidio del mecánico, sin embargo, terminó confesando el asesinato y que le pagaron 3 000 soles.

“Primero me dijeron 2 000. Después le dije que no. Luego, me dijeron 3 000. Y ya pues, es que mi abuela está mal. Está mal, está con diabetes y lamentablemente le van a cortar el pie. Mis tías no le dan el apoyo”, indicó.

El sujeto se encuentra recluido en la comisaría de Canto Rey, donde la Policía investiga con mayor profundidad lo sucedido. En tanto, la familia pide que se sepa quién fue la persona que contrató al sicario, para hallar a todos los responsables.