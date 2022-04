Diversas reacciones tras video de congresista bailando en TikTok

Un nuevo video en Tiktok ha llamado la atención de los usuarios de esta red social, pues se ve a la congresista Tania Ramírez García de Fuerza Popular, bailando una canción del reggaetonero Danny Ocean en las inmediaciones del Congreso de la República.

El video fue grabado en la sala Mariátegui del Congreso, una sala ubicada en la parte interna a la que solo tienen acceso los parlamentarios. Rápidamente el video se viralizó en las redes sociales generando diversos comentarios, muchos criticando la acción, ya que el país se encuentra en una situación difícil.

TANÍA RAMÍREZ RESPONDE A COMENTARIOS

En su cuenta de Twitter, la congresista dejó en claro la razón por la que decidió publicar el video. “Ser Congresista no me limita, desde la perspectiva de mi juventud, ver la política con optimismo y alegría. El país vive momentos de incertidumbre, pero los jóvenes no nos amilanamos y vemos el futuro con optimismo y alegría. Espero se comprenda sentido del mensaje”, argumentó.

Posteriormente, lanzó un nuevo mensaje en su cuenta oficial de Twitter: “A los jóvenes les digo. Aprendamos a ser contestarios, no dejemos que un sector de la prensa, que responde a intereses privados, nos diga lo que debemos o podemos hacer. Yo me revelo y protestó, esa prensa que por años le dicta a la agenda a los políticos no me la dictará a mí”, señaló la parlamentaria por Cajamarca.