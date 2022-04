Santa Anita: Dos delincuentes roban una minivan a profesor de fútbol

En el distrito de Santa Anita, exactamente en la viña de San Francisco, dos delincuentes aprovecharon la poca seguridad de la zona e ingresaron a un vehículo que estaba estacionado y se lo llevaron. Un equipo de Panamericana Televisión fue hasta el lugar de los hechos.

El propietario de esta camioneta se llama Oscar Marín, que es un entrenador de fútbol y dentro de su vehículo se encontraban todos sus implementos deportivos para poder entrenar a sus jóvenes pupilos y que se encontraban valorizados en más de 5 mil soles.

“Yo llegue aproximadamente 2 y 30 a.m del trabajo y deje estacionado muy carro fuera de mi casa y las 2 y 40 por las imágenes de las cámaras de seguridad, vemos que se acercan unos sujetos a mi camioneta y con gran facilidad abren la puerta y se llevaron mi vehículo”, mencionó el propietario.

“Nunca los había visto y siempre de dejado la camioneta fuera de mi casa porque jamás había pasado nada y me sorprendió mucho porque era la primera vez que dejaba mi minivan en este lugar”, agregó.

Poca ayuda por parte de la Comisaria

También el dueño de la minivan denunció que hubo poca iniciativa por parte de la Comisaria de la jurisdicción ya que no le entregaron la copia de la denuncia además que el encargado de este puesto policial no fue muy amable cuando los atendió.

“Me dijeron que yo vaya personalmente para que haga la diligencia, además que no podían enviar a ningún efectivo policial. Los vecinos de la zona no quieren estar implicados por los robos que hay en la zona”, dijo la esposa del afectado.

Aparentemente las autoridades le están poniendo trabas al propietario de esta minivan ya que hasta ahora no le dan una solución y mucho menos no le han dado la importancia al caso.

“Hasta ahora no me han dado la información que necesito y esto no me lo cubre el seguro y tengo que seguir esperando. Ya son casi 10 días y no me entregan el documento de la denuncia”, apuntó el dueño de la minivan.